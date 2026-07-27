Максим Уразов: «Много хороших практик, зародившихся в Тюменской области, можно тиражировать на всю страну»

Тюменская область продолжает укреплять статус одного из ведущих спортивных регионов страны. В дни празднования 440-летия Тюмени регион принял директора департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максима Уразова. Федеральный гость провел выездное совещание с руководителями спортивной сферы региона и посетил три крупных спортивных события, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области.

«Тюменская область – один из лидеров среди регионов по показателям, по количеству систематически занимающихся, по доступности объектов, по развитию видов спорта, внедрению спортивных инноваций, по взаимодействию со спортивными федерациями. Много есть хороших практик, зародившихся в Тюменской области, которые, я считаю, можно тиражировать на всю страну», – подчеркнул Максим Уразов.

На совещании обсудили организацию и проведение физкультурных мероприятий, реализацию комплекса ГТО, развитие массового спорта и информационное сопровождение спортивных событий. Отдельно была отмечена роль массового спорта как катализатора туристических потоков.

В день празднования юбилея города директор департамента Минспорта посетил три мероприятия: чемпионат по функциональному многоборью «Самый подготовленный человек» (в котором приняли участие 300 атлетов из 60 регионов России, а также из Казахстана и Мексики), фестиваль чирлидинга «МОРЕМОРЕ» и Кубок России по спортивной дисциплине «Салки».

Директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин поблагодарил Минспорта и Федерацию многоборья ГТО за возможность провести первый Кубок по «Салкам» в регионе. Он напомнил, что Тюменская область занимает второе место в стране по развитию физкультуры и спорта: более 500 тысяч жителей приобщились к выполнению нормативов ГТО, из них более 350 тысяч выполнили их на знак отличия.

Напомним, что регион неизменно входит в число лидеров спортивной карты страны. По итогам 2025 года Тюменская область заняла второе место в общероссийском рейтинге ГТО и уверенно лидировала в Уральском федеральном округе. В регионе продолжается строительство и модернизация спортивных объектов, развиваются адаптивные виды спорта, проводятся всероссийские и международные соревнования.