Подъезды к Тюмени со стороны Кургана и Екатеринбурга обновили

В Тюменской области выполнено 30% работ по ремонту дорог, запланированных на 2026 год. Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предстоит отремонтировать 56 объектов дорожной сети региона. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил губернатор Александр Моор.

Среди уже завершенных объектов – ремонт участка на Червишевском тракте, благодаря чему подъезд к Тюмени со стороны Кургана стал комфортнее. Также устранена колейность на Московском тракте – это подъезд к городу со стороны Екатеринбурга. Кроме того, раньше срока отремонтировали участки дорог в Заводоуковском и Упоровском округах.

В Заводоуковском округе обновили участок трассы Новая Заимка – Колесниково – Комиссарово (с 15 по 17 километр). В Упоровском округе привели в порядок дорогу Центральный – Емуртла – Видонова, включая мостовой переход, общей протяженностью более 4,3 километра. На обоих объектах работы были завершены почти на пять месяцев раньше установленного срока – подрядчики справились уже к 10 июня.

В этом сезоне дорожные работы охватят 22 муниципалитета. Самые масштабные – в Тюменском округе. В начале недели в Тюмени стартовал планово-предупредительный ремонт путепровода в составе транспортной развязки на пересечении Обхода Тюмени и Московского тракта.

Всего в 2026 году в рамках нацпроекта в Тюменской области планируется привести в нормативное состояние почти 100 километров дорог.