Глава РСПП Александр Шохин указал на риски повышения ключевой ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает неправильным повышать ключевую ставку на фоне дефицита топлива. При этом сигналы Центробанка, по его оценке, указывают на то, что на ближайшем заседании регулятор в лучшем случае сохранит действующий показатель, сообщает «Коммерсантъ».

«Подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило», — сказал Александр Шохин «Интерфаксу».

В июне Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что пространство для дальнейшего снижения сохраняется, однако сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации.

В целом ЦБ прогнозирует длительный период высокой ставки. Следующее решение по этому поводу будет принято на заседании 24 июля.