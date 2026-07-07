Семейная ипотека выросла на 65% в июне – второй пик за год

По сравнению с маем число сделок по госпрограмме выросло более чем на 65%, а сумма увеличилась более чем на 75%. Такой спрос оказался вторым после января пиком в этом году.

«Стараясь успеть на «последний сеанс» текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило «две семейные ипотеки на семью». Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году», – прокомментировал ситуацию Алексей Охорзин из ВТБ.

Программу оставили без изменений, перенеся обсуждение новых условий на осень. Параллельно с «семейной» ипотекой эксперты фиксируют растущий спрос и на рыночные программы. В июне число сделок по ним увеличилось более чем на четверть по сравнению с маем.