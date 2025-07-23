В Госдуме предложили изменить сроки призыва на военную службу

В Госдуму внесен законопроект, который может изменить привычный порядок призыва граждан на военную службу. Вместо двух призывных кампаний в год − весной и осенью − новобранцев предлагают отправлять служить в течение всего календарного года.

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Законопроект предусматривает, что призыв будет проходить с 1 января по 31 декабря.

Авторы поправок считают, что такой подход позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, улучшить качество медицинского освидетельствования и психологического отбора, а также повысить эффективность работы призывных комиссий.

Одновременно уточняются сроки подачи заявлений на альтернативную гражданскую службу. Например, если гражданин планирует направиться на службу с 1 октября по 31 декабря, заявление он должен подать до 1 апреля. А для службы с 1 апреля по 15 июля − до 1 октября предыдущего года. Тем, кто пользовался отсрочками, предлагается дать 10 дней для обращения после прекращения основания для отсрочки.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что с 2024 года призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Весенний призыв 2025 года стал самым массовым с 2011 года − в войска отправили 160 тысяч человек. Из них более 600 парней из Сургута и Сургутского района.