Юрист рассказал, в каких случаях можно получить штраф или арест за ношение купальника вне пляжа

В сети появились публикации о том, что россиянам якобы грозит арест до 15 суток или штраф до 1 000 рублей за появление в купальнике в неположенных местах. Однако, как пояснил корреспонденту siapress.ru юрист Сергей Лукьянченко, прямого запрета на ношение купальника вне пляжа в российском законодательстве нет.

«Прямого запрета на ношение купальника вне пляжа в законе РФ нет. Однако есть нюансы, связанные с нарушением общественного порядка и нормами морали, которые могут повлечь ответственность в определенных ситуациях», − рассказал он.

По словам юриста, привлечь к ответственности могу, если человек в купальнике ведет себя вызывающе, провоцирует конфликты или нарушает общественных порядок.

Например, действия человека в купальнике могут попасть под статью 20.1 КоАП РФ − мелкое хулиганство. Речь идет о случаях, когда поведение сопровождается нецензурной бранью, приставаниями к прохожим или откровенной демонстрацией, «оскорбляющей общественную нравственность». В таких случаях предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Кроме того, в некоторых курортных регионах действуют местные правила, которые запрещают появление в купальнике в определенных общественных местах, например, на центральных улицах.

«Например: В Сочи или Крыму могут вынести предупреждение или штраф за прогулку в купальнике по набережной. Важно! Эти правила не распространяются на детей до 16 лет. В большинстве случаев запрет касается центральных туристических зон, а не всего города», − добавил Лукьянченко.

Как отмечает юрист, пройти в купальнике от пляжа до отеля или кафе в курортной зоне − не запрещено. Загорать в парке − тоже, если местные правила это позволяют. Однако проблемы могут возникнуть, если купальник слишком откровенный, поведение вызывающее или человек, например, начинает раздеваться в центре города. Тогда это уже не вопрос купальника, а нарушение общественного порядка.

«Анализируя те самые новостные публикации, которые вызывают у людей такой резонанс, можно сказать следующее: Само по себе ношение купальника вне пляжа законодательством РФ не запрещено, но если оно сопровождается нарушением общественного спокойствия, или хулиганскими действиями, возможен штраф или арест за хулиганство, но это уже совсем другой состав административного правонарушения и отношение к купальникам имеет только косвенное. Думаю, в публикациях об аресте за купальник содержится не совсем корректная информация и она требует комментариев по практической возможности привлечения «нарушителя в купальнике» к ответственности», − резюмировал специалист.

Напоминаем, что в Югре есть 62 места отдыха у воды, но купаться можно лишь в девяти ‒ только они соответствуют требованиям безопасности, в том числе наличию спасателей, инфраструктуры и качества воды. В списке пляжей, где можно охладиться в жару, нет Сургута.

Между тем, много лет жители российских курортов пытаются своими силами бороться с туристами, которые гуляют по городу в пляжной одежде. Горожане делают замечания, снимают таких отдыхающих на телефон и выкладывают ролики в интернет, надеясь пристыдить нарушителей норм приличия. Однако, как показывает практика, такие меры почти не приносят результата.

Фото: julsineya_photo / Юлия Кариатида

В 2022 году сочинцы даже провели необычную акцию: они сами вышли в центр города в купальниках и устроили фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблеме.