Юрист рассказал, в каких случаях можно получить штраф или арест за ношение купальника вне пляжа

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1752260410"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1753469959"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=jmurT74kN61FSprvuVtmgDklKdK/4BUdMWi1eAwCCgcULRDBw+Lo3CrZWsqJaNHATC1C/DOL+aKvY38CdB8wj5+soZAr0GiqXr4eAhwsNk8BCxOr1tp0TkrQTTwch9WK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=jmurT74kN61FSprvuVtmgDklKdK/4BUdMWi1eAwCCgcULRDBw+Lo3CrZWsqJaNHATC1C/DOL+aKvY38CdB8wj5+soZAr0GiqXr4eAhwsNk8BCxOr1tp0TkrQTTwch9WK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-12 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-25 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1752260450"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1753469983"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=u9bxc3CyVclSbtCX1xOg3dUD/YBzi2oM6A410vCUpu/dIWnc12so36zZj3gg3p5E1OqAUtYY/S1w7Kd64aRIRlTcOIyESSlhjkJ3tx3KxXAFaG8l0IyvDQk+hQmrJ/xp"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=u9bxc3CyVclSbtCX1xOg3dUD/YBzi2oM6A410vCUpu/dIWnc12so36zZj3gg3p5E1OqAUtYY/S1w7Kd64aRIRlTcOIyESSlhjkJ3tx3KxXAFaG8l0IyvDQk+hQmrJ/xp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjex9ULW"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjex9ULW"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-12 00:00:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-25 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1752260450"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1753469983"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=u9bxc3CyVclSbtCX1xOg3dUD/YBzi2oM6A410vCUpu/dIWnc12so36zZj3gg3p5E1OqAUtYY/S1w7Kd64aRIRlTcOIyESSlhjkJ3tx3KxXAFaG8l0IyvDQk+hQmrJ/xp"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=u9bxc3CyVclSbtCX1xOg3dUD/YBzi2oM6A410vCUpu/dIWnc12so36zZj3gg3p5E1OqAUtYY/S1w7Kd64aRIRlTcOIyESSlhjkJ3tx3KxXAFaG8l0IyvDQk+hQmrJ/xp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjex9ULW"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjex9ULW"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-12 00:00:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-25 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1752260410"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1753469959"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=jmurT74kN61FSprvuVtmgDklKdK/4BUdMWi1eAwCCgcULRDBw+Lo3CrZWsqJaNHATC1C/DOL+aKvY38CdB8wj5+soZAr0GiqXr4eAhwsNk8BCxOr1tp0TkrQTTwch9WK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=jmurT74kN61FSprvuVtmgDklKdK/4BUdMWi1eAwCCgcULRDBw+Lo3CrZWsqJaNHATC1C/DOL+aKvY38CdB8wj5+soZAr0GiqXr4eAhwsNk8BCxOr1tp0TkrQTTwch9WK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-12 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-25 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjex9ULW реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  77,9584   EUR  91,1531  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Юрист: «Сам по себе купальник вне пляжа – не нарушение»

Юрист рассказал, в каких случаях можно получить штраф или арест за ношение купальника вне пляжа

​Юрист: «Сам по себе купальник вне пляжа – не нарушение»
Фото: siapress.ru

В сети появились публикации о том, что россиянам якобы грозит арест до 15 суток или штраф до 1 000 рублей за появление в купальнике в неположенных местах. Однако, как пояснил корреспонденту siapress.ru юрист Сергей Лукьянченко, прямого запрета на ношение купальника вне пляжа в российском законодательстве нет.

«Прямого запрета на ношение купальника вне пляжа в законе РФ нет. Однако есть нюансы, связанные с нарушением общественного порядка и нормами морали, которые могут повлечь ответственность в определенных ситуациях», − рассказал он.

По словам юриста, привлечь к ответственности могу, если человек в купальнике ведет себя вызывающе, провоцирует конфликты или нарушает общественных порядок.

Например, действия человека в купальнике могут попасть под статью 20.1 КоАП РФ − мелкое хулиганство. Речь идет о случаях, когда поведение сопровождается нецензурной бранью, приставаниями к прохожим или откровенной демонстрацией, «оскорбляющей общественную нравственность». В таких случаях предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Кроме того, в некоторых курортных регионах действуют местные правила, которые запрещают появление в купальнике в определенных общественных местах, например, на центральных улицах.

«Например: В Сочи или Крыму могут вынести предупреждение или штраф за прогулку в купальнике по набережной. Важно! Эти правила не распространяются на детей до 16 лет. В большинстве случаев запрет касается центральных туристических зон, а не всего города», − добавил Лукьянченко.

Как отмечает юрист, пройти в купальнике от пляжа до отеля или кафе в курортной зоне − не запрещено. Загорать в парке − тоже, если местные правила это позволяют. Однако проблемы могут возникнуть, если купальник слишком откровенный, поведение вызывающее или человек, например, начинает раздеваться в центре города. Тогда это уже не вопрос купальника, а нарушение общественного порядка.

«Анализируя те самые новостные публикации, которые вызывают у людей такой резонанс, можно сказать следующее: Само по себе ношение купальника вне пляжа законодательством РФ не запрещено, но если оно сопровождается нарушением общественного спокойствия, или хулиганскими действиями, возможен штраф или арест за хулиганство, но это уже совсем другой состав административного правонарушения и отношение к купальникам имеет только косвенное. Думаю, в публикациях об аресте за купальник содержится не совсем корректная информация и она требует комментариев по практической возможности привлечения «нарушителя в купальнике» к ответственности», − резюмировал специалист.

Напоминаем, что в Югре есть 62 места отдыха у воды, но купаться можно лишь в девяти ‒ только они соответствуют требованиям безопасности, в том числе наличию спасателей, инфраструктуры и качества воды. В списке пляжей, где можно охладиться в жару, нет Сургута.

Между тем, много лет жители российских курортов пытаются своими силами бороться с туристами, которые гуляют по городу в пляжной одежде. Горожане делают замечания, снимают таких отдыхающих на телефон и выкладывают ролики в интернет, надеясь пристыдить нарушителей норм приличия. Однако, как показывает практика, такие меры почти не приносят результата.

Фото: julsineya_photo / Юлия Кариатида

В 2022 году сочинцы даже провели необычную акцию: они сами вышли в центр города в купальниках и устроили фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблеме.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:52, просмотров: 317, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. С Барсовым-бизнесменом у властей могут быть любые «терки», но его проект пилотажной группы достоин, чтобы стать одним из брендов Сургута 461
  2. В Сургуте облагораживают тепловые камеры 441
  3. ​Жуткое ДТП в Югре: на трассе в Ханты-Мансийском районе погиб водитель легковушки 402
  4. Уровень предлагаемых зарплат в Югре выше, чем год назад, но рынок труда уже начинает охлаждаться 367
  5. ​«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных: теперь можно взять две переноски в салон 356
  6. На трассе Югорск – Таежный временно перекроют движение 347
  7. ​Билайн снизил цены для жителей Сургута при новом подключении 336
  8. ​В России предлагают вернуть 10‑летнее обучение в школах, чтобы молодежь раньше заводила детей 326
  9. ​Юрист: «Сам по себе купальник вне пляжа – не нарушение» 317
  10. В 2026 году в России квитанции за ЖКУ будут приходить в другое время 312
  1. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 3411
  2. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 3228
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 июля? // АФИША 1934
  4. Лет десять назад ямальские города выглядели как большие вахтовые поселки. А сейчас уже Сургуту есть чему у них поучиться 1916
  5. За последние годы Сургут меняется слабо. Нового модного урбанизма тут почти не найти 1872
  6. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 1857
  7. К Максиму Ряшину у команды губернатора нет глобальных претензий, но слухи об его возможной отставке все же появились 1703
  8. Таможенники рассказали, в каком случае могут обязать россиян доплатить сотни тысяч рублей утильсбора за машину 1657
  9. ​В Нижневартовске электросамокатчица сбила 11-летнего мальчика 1625
  10. ​Кто травит Солнечный? Сургутяне уверены – причина вони в работе крематория домашних животных 1615
  1. ​Ностальгия звучит 13720
  2. ​Через Россию на Приоре 7045
  3. В Сургуте молодая девушка выпала из окна и погибла 5398
  4. ​Наивысшая награда земляков 5059
  5. ​Сургутский мост снова открыт ‒ ждать до 6 июля не пришлось 4762
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША 4652
  7. Не нужно изобретать для каждого Дня города вау-программу. Нужно взять один сценарий и отшлифовать до блеска 4560
  8. ​Жизнь, отданная детям 4544
  9. В Сургуте начался ремонт на одном из центральных участков проспекта Ленина 4364
  10. В случае с застройкой ядра центра Сургута важнее обсуждать не только этажность, но и качество планировки домов и территории 4127

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика