В Югре есть всего девять официальных пляжей, где можно купаться

На сегодняшний день в Югре обустроено 62 места отдыха у воды, но купаться можно лишь в девяти ‒ только они соответствуют требованиям безопасности, в том числе наличию спасателей, инфраструктуры и качества воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по ХМАО.
Официальные пляжи с разрешенным купанием работают:
- в Нижневартовском районе: озера Кедровое (два пляжа), Долгое, Кедр, Татра;
- в Советском районе: озеро Окунево, детский лагерь «Окуневские зори»;
- в Белоярском: озеро Нешинелор;
- в Лангепасе: протока Каюковская;
- в Нефтеюганском районе: озеро Сырковый сор (п. Салым).
Несмотря на жаркую погоду, в Сургуте купание официально запрещено на всех водоемах. В городе действуют лишь зоны отдыха ‒ это прибрежные территории у реки Сайма, в районе СНТ «Рассвет» (река Черная) и центр отдыха у воды «Эдем».
Ранее жителям Сургута напомнили о штрафах, которые полагаются за купание в неположенных местах. Согласно статье 19 закона ХМАО ‒ Югры № 102-оз, купание в местах, где установлены запрещающие знаки, и заплыв за буйки влечет предупреждение или штраф от 500 до 2 000 рублей.
Если при этом нарушаются меры безопасности в отношении детей, применяется статья 20 того же закона:
- для граждан ‒ штраф от 1 000 до 3 000 рублей,
- для должностных лиц ‒ от 3 000 до 5 000 рублей,
- для организаций ‒ от 50 000 до 100 000 рублей.