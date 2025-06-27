В Югре есть всего девять официальных пляжей, где можно купаться

На сегодняшний день в Югре обустроено 62 места отдыха у воды, но купаться можно лишь в девяти ‒ только они соответствуют требованиям безопасности, в том числе наличию спасателей, инфраструктуры и качества воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по ХМАО.

Официальные пляжи с разрешенным купанием работают:

в Нижневартовском районе: озера Кедровое (два пляжа), Долгое, Кедр, Татра;

в Советском районе: озеро Окунево, детский лагерь «Окуневские зори»;

в Белоярском: озеро Нешинелор;

в Лангепасе: протока Каюковская;

в Нефтеюганском районе: озеро Сырковый сор (п. Салым).

Несмотря на жаркую погоду, в Сургуте купание официально запрещено на всех водоемах. В городе действуют лишь зоны отдыха ‒ это прибрежные территории у реки Сайма, в районе СНТ «Рассвет» (река Черная) и центр отдыха у воды «Эдем».

Ранее жителям Сургута напомнили о штрафах, которые полагаются за купание в неположенных местах. Согласно статье 19 закона ХМАО ‒ Югры № 102-оз, купание в местах, где установлены запрещающие знаки, и заплыв за буйки влечет предупреждение или штраф от 500 до 2 000 рублей.

Если при этом нарушаются меры безопасности в отношении детей, применяется статья 20 того же закона: