​Сбербанк: банк не обязан возвращать украденные мошенниками деньги, если клиент сам виноват

Российские банки не обязаны возмещать клиентам украденные мошенниками средства, если будет установлено, что сам гражданин допустил ошибку. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«Если установлена вина человека, то банк не должен вместо него нести ответственность», — отметил топ-менеджер.

По его словам, ответственность банка наступает только в случае, если киберпреступление стало возможным по вине самой кредитной организации. Например, если банк проигнорировал сведения об атрибутах мошеннического счёта или не внедрил необходимые антифрод-системы.

Кузнецов подчеркнул, что некоторые граждане ошибочно считают, что банк обязан возмещать любые потери, даже если клиент сам передал деньги злоумышленникам. «Если дать всем гарантию возврата, люди начнут выбрасывать кошельки и писать заявления, что у них украли средства, — отметил он. — Все будут говорить, что передали деньги курьеру под влиянием мошенников».

Напомним, с июля 2024 года в России действуют новые правила возврата средств, похищенных кибермошенниками. Банк обязан вернуть деньги, если: перевёл средства на счёт, внесённый в специальную базу ЦБ о мошенничестве, не уведомил клиента о сомнительном переводе, непосредственно допустил утечку данных или нарушение процедур безопасности.

В случае, если клиент не сообщил о потере карты или компрометации данных, банк имеет право отказать в возврате. При этом на возврат международного перевода установлен срок 60 дней.