Тюменская область получит деньги на строительство университетского кампуса

Тюменская область вошла в число регионов, которым правительство Российской Федерации выделит средства на строительство современных университетских кампусов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

– К 2030 году должно быть запущено в эксплуатацию 25 таких пространств, предназначенных прежде всего для реализации значимых образовательных и научных проектов, углубления взаимосвязи между образованием, наукой и экономикой с учетом специфики того региона, где кампус расположен, – сказал председатель правительства страны.

На строительство университетских кампусов в Пермском крае, Новгородской и Тюменской областях будет направлено свыше 33 миллиардов рублей. Для того, чтобы получить финансирование, регион подал соответствующую заявку и прошел конкурсный отбор.

В информационном центре правительства Тюменской области напомнили, что межуниверситетский кампус в Тюмени возводится по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

Отметим, что во время работы на Петербургском экономическом форуме – 2025 заключены ряд соглашений в области развития науки, образования и здравоохранения, в том числе в рамках межуниверситетского кампуса.