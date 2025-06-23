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В Госдуме прозвучало предложение о возврате прямых выборов мэров. Угадайте, что произошло следом

​Правительственная комиссия отклонила инициативу о возвращении прямых выборов мэров

В Госдуме прозвучало предложение о возврате прямых выборов мэров. Угадайте, что произошло следом
Фото freepik.com

Предложение фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) об отмене конкурсной системы назначения глав муниципалитетов и возвращении к прямым выборам мэров было признано неактуальным. К такому выводу пришла правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 июня, пишет «КоммерсантЪ».

В документе, подготовленном депутатами СРЗП, предлагалось отказаться от практики, при которой главу муниципального образования можно назначать без участия граждан, в том числе на конкурсной основе или через решение городского совета. Авторы инициативы настаивали на том, что высшим выражением воли народа являются свободные выборы, и напомнили: сегодня прямые выборы мэров сохранились лишь в четырех региональных столицах — Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. В остальных случаях градоначальники утверждаются по итогам конкурсных процедур, причем половина членов конкурсной комиссии назначается главой региона, что, по мнению авторов, нарушает принципы народовластия.

Депутаты предложили закрепить универсальный механизм избрания — через всенародные выборы — для всех муниципалитетов России.

Однако правительственная комиссия указала, что обсуждение таких изменений утратило актуальность в связи с вступлением в силу 19 июня нового федерального закона о реформе местного самоуправления. Этот закон предусматривает переход на одноуровневую модель управления и сохраняет вариативность механизмов назначения глав муниципалитетов, включая как выборы, так и конкурсную систему. В связи с этим позиция правительства, ранее выраженная в отзывах на аналогичные инициативы СРЗП и партии «Новые люди», осталась прежней — новый законопроект поддержан не будет.


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23 июня в 18:28, просмотров: 789, комментариев: 0
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