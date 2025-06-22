Молодых жителей Тюменской области приглашают принять участие в программа профориентации

Служба занятости Тюменской области активно реализует программы профессиональной ориентации молодежи с акцентом на патриотическое воспитание.

– В первом полугодии 2025 года участие в акциях приняли около 700 молодых людей. Они участвовали в тематических играх и конкурсах («Следствие вели», «Мир отваги»), квестах и образовательных программах, посвященных истории российских вооруженных сил и важнейших исторических дат страны. Таким образом, служба занятости региона успешно реализует программу профессиональной подготовки будущих специалистов для важных государственных отраслей, укрепляя чувство гордости и ответственности среди подрастающего поколения, – рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения.

В рамках проекта «Родина моя» молодые люди посещают специальный модуль «Силовые ведомства» Центра профессиональной ориентации Кадрового центра, где знакомятся с востребованными профессиями в правоохранительных органах и силовых структурах. Участникам предоставляется возможность получить практические навыки с помощью современных тренажеров, включая симулятор стрельбы и устройство для составления фоторобота.

Кроме того, для молодежи организуются экскурсии в профильные учреждения, а также встречи с сотрудниками полиции, пожарных служб и военных комиссариатов. Такие мероприятия помогают лучше понять специфику работы силовых структур и требования к кандидатам на службу.

Желающие принять участие в профориентационных мероприятиях могут обратиться в Кадровый центр «Работа России» по телефону: (3452) 27-31-18 (добавочные 520 и 521).