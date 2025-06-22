84 года назад началась Великая Отечественная война

Сегодня, 22 июня, в России отмечают День памяти и скорби – в этот день 84 года назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. С этого момента началась Великая Отечественная война, продлившаяся 1418 дней и унесшая жизни 27 миллионов человек.

В память о погибших сегодня по всей стране в 12:15 по московскому времени состоится минута молчания. Это время выбрано не случайно – именно в этот момент советские граждане впервые услышали по радио сообщение о нападении фашистских войск.

Ранним утром сразу после начала войны вышел экстренный номер сургутской газеты «Колхозник». На первой странице был текст выступления по радио заместителя Председателя Совнаркома СССР и народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова. Там же напечатали Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения», о мобилизации военнообязанных по 14 военным округам, в том числе по Уральскому и Сибирскому, другие документы, направленные на оборону страны.

С первого дня войны и до Победы газета помещала сообщения и сводки Совинфорбюро, освещала ход боевых действий нашей армии в тревожном 1941 году и крайне опасном для страны 1942-м. Газета подхватывала каждый патриотический почин, каждый порыв людей, широко их поддерживала и распространяла.

За годы войны вышло 288 номеров газеты, десятки приложений, листовки по итогам битвы советского народа с фашистской Германией под Москвой, сражений под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, под Ленинградом, связанные с другими историческими событиями Великой Отечественной войны. Газета также размещала множество писем фронтовиков, из которых читатели узнавали о подвигах сургутян на фронте.

Подробнее – в материале Людмилы Захаровой. О военных годах – в рубрике «Старый Сургут».