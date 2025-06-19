Сургутская районная газета в годы Великой Отечественной войны

Организаторская роль Сургутской районной газеты «Колхозник», одной из старейших в округе и области, с особой силой проявилась в годы Великой Отечественной войны.

Экстренный номер военного времени вышел ранним утром в понедельник 23 июня 1941 года. На первой странице газеты помещен текст выступления по радио заместителя Председателя Совнаркома СССР и народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова. Здесь же напечатаны Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения», о мобилизации военнообязанных по 14 военным округам, в том числе по Уральскому и Сибирскому, другие документы, направленные на оборону страны.

Валентина Борутто – редактор районной газеты «Колхозник» с августа 1941-го по 17 июня 1943 г.

Указом «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» разрешались сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов в день, отменялись очередные и дополнительные отпуска, предусматривались другие меры по укреплению порядка и дисциплины на производстве. Однако указ соблюдался далеко не всегда. Люди работали столько, сколько нужно, по 12, 16, 18 часов, многие сутками не уходили из цехов, с ферм и полей.

С первого дня войны и до Победы газета помещала сообщения и сводки Совинфорбюро, освещала ход боевых действий нашей армии в тревожном 1941 году, крайне опасном для страны 1942-м.

Уверенности в надежде на победу советскому народу прибавило выступление Черчиля, прозвучавшее по английскому радио 22 июня 1941 года. В том выступлении, опубликованном в местной газете 28 июня, есть и такие строки: «Мы никогда не будем вести переговоры с Гитлером. Мы будем бить его на суше, на море и в воздухе. Мы окажем России и русскому народу любую помощь, какую только сможем. Мы обратимся с призывом ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях земного шара последовать по тому же пути и придерживаться его так же, как и мы, преданно и твердо до конца».

Рядом с выступлением английского премьера – сообщение ТАСС: «Рузвельт объявил о предоставлении Советской России всевозможной помощи».

С особым вниманием относилось небольшое провинциальное издание далекого от фронта Сургута к выступлениям И.В. Сталина. 5 июля полностью опубликована его речь, которую передавали по радио 3 июля 1941 года. Впоследствии печатались доклады, различные приказы, выступления, обращения. Газеты с этими материалами пользовались особой популярностью. Их читали, перечитывали, изучали.

Газета районного масштаба отличалась особой оперативностью. Все, что происходило в стране, на фронте и за рубежом, немедленно узнавали в Сургуте. Добиться такой оперативности было нелегко и непросто. Редакции в то время не имели ни телетайпа, ни факсов, ни записывающих аппаратов. Диктор из Омска или Новосибирска передовал материал для очередного номера по радио, а работники редакции при свете керосиновых ламп или свечи записывали этот текст карандашом или ручкой. Порой на это уходила ночь, а то и сутки, так как отдельные материалы содержали до пяти тысяч слов. И записать надо было точно, ошибаться тогда было нельзя.

И все же, основное внимание редакционный коллектив уделял местной тематике. Сотрудники редакции активно работали в рыболовецких бригадах, на лесозаготовках, в производственных коллективах. Газета подхватывала каждый патриотический почин, каждый порыв людей, широко их поддерживала и распространяла. Вся многоликая и невероятно трудная жизнь находила отражение в «Колхознике».

За годы войны вышло 288 номеров районной газеты, десятки приложений, листовки по итогам битвы советского народа с фашистской Германией под Москвой, сражений под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, под Ленинградом, связанные с другими историческими событиями Великой Отечественной войны.

Газета поместила множество писем фронтовиков, из которых читатели узнавали о подвигах сургутян на фронте.

В начале сентября 1942 года редактор газеты Валентина Львовна Борутто отчитывалась о работе коллектива «Колхозника» на бюро райкома партии: «Райгазета значительно улучшила свою работу, направив основное содержание публикуемых статей и материалов на повышение производственной и политической активности трудящихся нашего района. Газета, в основном, правильно отражает основные задачи, стоявшие перед партийной организацией и помогает мобилизовать трудящихся на выполнение этих задач».

Читая и перечитывая простые, доступные по изложению для живущего в глубинке читателя заметки и статьи, испытываешь чувство благодарности и восхищения наших земляков. Они сделали все, что было в человеческих силах, чтобы спасти Родину, отстоять ее свободу и независимость.