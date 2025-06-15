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​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти

Тюмень в 30-й раз приняла фестиваль национальных культур «Мост дружбы»

​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти
t.me/av_moor

В День России Тюмень в 30-й раз приняла фестиваль национальных культур «Мост дружбы», собравший более 16 тысяч гостей. Мероприятие стало ярким символом согласия, уважения и сотрудничества между народами, проживающими в Тюменской области, отметил глава региона Александр Моор.

Фестиваль «Мост дружбы», уже ставший одним из самых значимых общественных проектов региона, традиционно проходит в День России, подчеркивая единство граждан страны вне зависимости от их происхождения, языка и вероисповедания.

– В этом году акцент фестиваля сделан на общей исторической памяти. Важнейшей частью каждой экспозиции стали рассказы о вкладе народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне. Тогда в одном строю сражались представители десятков национальностей, – рассказал губернатор. – Сегодня эта традиция продолжается. В зоне специальной военной операции службу несут представители разных народов и конфессий. Многие отмечены государственными наградами, среди них — Герои России. Это еще одно подтверждение того, что сила страны — в сплоченности и взаимной поддержке.

Фестиваль «Мост дружбы» в Тюмени в очередной раз продемонстрировал, что культура и традиции разных народов могут не только мирно сосуществовать, но и обогащать друг друга, укрепляя единство и силу России.


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15 июня в 17:57, просмотров: 364, комментариев: 0
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