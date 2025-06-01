Игрушка Лабубу пройдет психолого-педагогическую экспертизу в РАО

Российская академия образования проведет психолого-педагогическую экспертизу популярной игрушки Лабубу. Об этом изданию ТАСС сообщил председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям Российской академии образования, академик РАО Александр Савенков.

По его словам, специалисты подробно изучат куклу и оценят ее безопасность – социальную, психологическую и физическую. Если игрушка пройдет этот этап, ее допустят к следующей стадии – тестированию на «полигоне детских игрушек», где за взаимодействием детей с ней будут наблюдать эксперты.

«Мы сделаем экспертизу этой куклы, мы уже договорились в академии, дадим свое заключение. Первое, что делает эксперт - подробно описывает игровой объект. Оценивает его социальную, психологическую и физическую безопасность. Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер игрушка преодолевает, то дальше ее выпускают на «полигон детских игрушек», где с ней будут играть дети, а эксперты - внимательно наблюдать за процессом, в том числе за тем, как объект воздействует на когнитивную, психосоциальную и психофизическую сферы личности ребенка», – сказал Савенков.

Также в процессе оценки учтут соответствие игрушки возрастным особенностям детей, ее образовательную ценность и связь с отечественной культурой.

Савенков подчеркнул, что академия не обладает полномочиями запрещать продажу игрушек, однако вправе давать научно обоснованные экспертные заключения и рекомендации.