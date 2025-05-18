Президент РФ поручил вернуть НДФЛ тем, кто следит за здоровьем и сдает нормы ГТО

В России введут ежегодный налоговый вычет для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы комплекса ГТО. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», права на ежегодное получение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)», – говорится в документе.

Также Путин предложил расширить возможности для получения социального налогового вычета – после оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных супругам и родителям.

Отдельным пунктом поручено усилить информирование граждан о действующих и будущих налоговых льготах, связанных с занятиями спортом и выполнением нормативов ГТО. Ответственными за реализацию поручений – премьер-министр Михаил Мишустин, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и региональные власти.