Советский аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан спустя 52 года после запуска

Аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году в рамках советской программы исследования Венеры, прекратил свое существование. Как сообщили в Роскосмосе, спутник сошел с орбиты и упал в Индийский океан утром 9 мая.

«В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», – говорится в посте.

Изначально «Космос-482» был предназначен для исследования Венеры, однако после запуска произошел сбой в работе разгонного блока, и аппарат не смог покинуть орбиту Земли. Вместо полета к другой планете он более полувека совершал витки вокруг нашей, постепенно снижаясь.

Ранее эксперты успокоили россиян: вероятность того, что спутник упадет на территорию России, практически исключена.

Также по этому поводу был проведен опрос на сайте СИА-ПРЕСС:

– 87% опрошенных заявили, что не беспокоились из-за возможного падения аппарата,

– 7,5% признались, что переживали,

– а еще 5,5% отнеслись к ситуации безразлично.