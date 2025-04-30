Эксперты считают, что «Космос-482» вряд ли упадет в России

Советская межпланетная станция «Космос-482», запущенная в 1972 году с целью исследования Венеры, может войти в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая. Однако вероятность того, что аппарат упадет на территорию России, практически исключена. Об этом сообщил популяризатор космонавтики, автор блога «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров в разговоре с РКБ.

По словам эксперта, «Космос-482» обладает чрезвычайно прочной конструкцией, рассчитанной на экстремальные условия Венеры. Именно поэтому он способен выдержать и вход в земную атмосферу.

«Мала вероятность, что он упадет именно на территорию России, поскольку он летает вокруг Земли с наклонением 52 градуса, а большая часть территории России лежит севернее этих широт», ‒ сказал Егоров.

Аппарат по-прежнему считается собственностью России как правопреемника СССР. В случае, если он нанесет ущерб на поверхности Земли, вся ответственность ляжет на «Роскосмос».