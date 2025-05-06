В Европе предупредили о риске пандемии у свиней из-за птичьего гриппа

Если птичий грипп распространится на свиней, это может создать условия для появления вируса, способного передаваться от человека к человеку. Дело в том, что свиньи способны переносить вирусы как от птиц, так и от людей, что делает их потенциально опасным звеном. Об этом предупредил глава Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл в интервью Financial Times, передает РБК.

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», ‒ заявил Урл.

Сейчас в Европе вспышки птичьего гриппа фиксируются у птиц и овец, а в Великобритании сообщалось о случаях заражения людей. В США вирус затронул не только птицу, но и молочный скот. Известно о двух случаях заражения свиней, один из которых привел к смерти человека. Эксперты подчеркивают, что вирус пока опасен только для тех, кто тесно контактирует с зараженной птицей, но ситуация требует пристального контроля.

По данным FT, в Европе содержится около 134 млн свиней ‒ почти вдвое больше, чем в США. Учитывая такую численность, свиньи могут стать идеальной средой для развития мутаций.

EFSA уже предпринимает меры ‒ проводится мониторинг диких птиц, в ряде стран закрываются фермы, где выявлены вспышки. Урл также отметил другую проблему ‒ рост числа устойчивых к антибиотикам патогенов в животноводстве, что представляет серьезную угрозу для общественного здоровья.

Помимо птичьего гриппа, в Европе сохраняются риски распространения других болезней: африканской чумы свиней, блютанга и ящура. Последний случай заражения ящуром был зафиксирован в Германии впервые за 40 лет, после чего вспышки произошли в Венгрии и Словакии, добавили РБК.

Редакция siapress.ru направила запрос в Сургутскую окружную клиническую больницу для уточнения информации о том, как обстоят дела с птичьим гриппом в Сургуте. На момент публикации ответ не поступил.