Garnier прокомментировал обвинения в том, что их солнцезащитный крем вызывает рак

В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что в солнцезащитный крем Garnier может вызывать рак. В нем нашли бензол − канцерогенное вещество, способное вызывать повреждения ДНК и ослаблять работу нервной и иммунной систем. Авторы постов утверждают, что бензол может образовываться при взаимодействии бензоата натрия с лимонной и аскорбиновой кислотами, которые входят в состав крема.

Компания Garnier прокомментировала ситуацию корреспонденту siapress.ru. Представители бренда заявили, что бензоат натрия, аскорбиновая и лимонная кислоты − это хорошо изученные и разрешенные к использованию соединения.

«Если эти компоненты присутствуют в составе наших средств, то каждый из них находится там в строго выверенной концентрации, соответствующей нормативным требованиям и обеспечивающей эффективность и безопасность конечной формулы. Мы также считаем важным подчеркнуть, что с учетом разрешенных концентраций ингредиентов, а также способов их введения в формулы наших косметических продуктов и их стабилизацию, условия для образования бензола из-за совместного присутствия в составе бензоата натрия, аскорбиновой и лимонной кислот отсутствуют», − подчеркнули в компании.

Маркетолог ООО «РитейлСнаб» Татьяна Гетьман также объяснила siapress.ru, что сам по себе бензоат натрия − безопасный консервант, широко применяемый не только в косметике, но и в пищевой промышленности. Он допущен к использованию по строгим международным стандартам натуральной косметики, таким как COSMOS и NATRUE.

«Речь о его превращении в токсичный бензол в том случае, если он сочетается в составе с косметическими кислотами (лимонная, аскорбиновая − наиболее часто используемые в косметике кислоты). Примечательно, что и бензоат и кислоты довольно часто входят в состав любых косметических продуктов, не только солнцезащитного крема. Поэтому странно, что шумиха поднята только вокруг одного единственного крема. Скорее всего, речь будет идти о том, что крем сильно нагревается на солнце и именно нагревание провоцирует активное взаимодействие бензоата и кислоты и выделение бензола. Первоисточник этой новости я не нашла, поэтому сказать, о чем речь более конкретно нельзя», − заметила эксперт.

Первоисточником информации о выявлении бензола в креме вероятнее всего является телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА», но даже в публикации отмечено, что «определить наличие опасного вещества в примеси можно только с помощью лабораторного анализа».

Однако это не первый случай, когда в мире разгораются скандалы, связанные с обнаружением бензола в косметике. Например, недавно в популярном креме от прыщей обнаружили вещество, вызывающее рак – в Сургуте он все еще продается.