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Пассажиров самолетов предупредили о скрытых правилах объединения багажа

Эксперт рассказал, можно ли объединять багаж на рейсе

Пассажиров самолетов предупредили о скрытых правилах объединения багажа
Фото: freepik

Объединение багажа нескольких пассажиров на одном рейсе разрешено, но только при соблюдении правил конкретной авиакомпании. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

«Объединение багажа нескольких пассажиров на одном рейсе не запрещено ни международным, ни российским законодательством, однако регулируется внутренними правилами авиакомпаний. Международные нормы, в частности правила IATA, и российские Федеральные авиационные правила указывают, что условия провоза багажа устанавливаются самим авиаперевозчиком», – рассказала она.

На практике многие авиакомпании допускают суммирование допустимого веса багажа, если пассажиры оформлены по одному билету. Например, при норме 23 кг на человека два пассажира могут сдать один чемодан весом 30 кг и второй – 16 кг, не нарушая установленных правил.

«Если же пассажиры летят по разным билетам, даже одним рейсом, авиакомпания вправе отказать в объединении багажа. Особенно строго к этому подходят лоукостеры, где правила часто не позволяют делить багаж между пассажирами. Также может действовать ограничение по количеству мест багажа: даже если общий вес соблюден, превышение допустимого числа чемоданов может повлечь дополнительные сборы», – дополнила Любовь Воронина.

Эксперт предупреждает, что некоторые авиакомпании могут вводить пассажиров в заблуждение: не разъяснять правила объединения багажа, требовать оплату за превышение веса при соблюдении общего лимита или использовать некорректные данные при взвешивании. У бюджетных перевозчиков часто встречается ситуация, когда багаж не входит в стоимость базового тарифа, а пассажир сталкивается с неожиданными затратами уже на регистрации.

Как не попасться на уловку авиакомпании и не переплатить за багаж – читайте на нашем сайте.


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Сегодня в 13:05, просмотров: 249, комментариев: 0
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