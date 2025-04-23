В Анапе и Темрюкском районе ограничили доступ к пляжам

Часть черноморского побережья России в этом году оказалась вне туристических маршрутов: 150 пляжей не соответствуют санитарным требованиям. В список вошли 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе ‒ их признали небезопасными для купания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор оперативно организовал и проводит ежедневный мониторинг безопасности песка и морской воды на пляжах, а также контролирует качество питьевой воды, воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, рыбы и морепродуктов на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района. На сегодняшний день отобрано свыше 22 тысяч проб, проведено около 62 тысяч исследований. В настоящее время в образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам», ‒ говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что санитарный контроль продолжится и будет усилен по мере роста температуры воздуха и воды в курортных зонах.

Напомним, пляжи Анапы признали непригодными для купания после разлива мазута в Черном море. Это произошло из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Сейчас из-за закрытых пляжей в Анапе российские туристы массово уезжают в Дубай.