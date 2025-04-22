Жителей Тюменской области призывают принять участие в голосовании за объекты благоустройства

Жители Тюменской области могут напрямую влиять на облик своих городов: началось онлайн-голосование за дизайн-проекты объектов благоустройства.

В 2025 году в голосовании участвуют пять территорий в Тюмени, Ишиме и Тобольске: сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени, территория между домами по ул. Карла Маркса, 62 в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске. Важно, что именно от выбора жителей зависит наполнение этих пространств.

Онлайн-голосование проходит на портале «Госуслуги». Это простой и доступный способ выразить свое мнение и внести вклад в создание комфортной городской среды.

– Понравившийся дизайн-проект можно выбрать на портале «Госуслуги». Именно от нас с вами зависит, какими станут общественные пространства: будет ли там больше лавочек, появятся ли уличные тренажеры, площадки для выгула собак. Все это мы решаем сообща, – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общественные пространства активно благоустраивают в Тюменской области с 2019 года.