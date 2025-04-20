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​Российские туристы массово уехали в Дубай из-за закрытых пляжей в Анапе и столкнулись с разливом нефти и запретом на купальники

Майский сезон российских туристов оказался испорченным и в Анапе, и в ОАЭ

​Российские туристы массово уехали в Дубай из-за закрытых пляжей в Анапе и столкнулись с разливом нефти и запретом на купальники
Фото: ru.freepik.com

После того как пляжи Анапы оказались закрыты из-за разлива мазута, тысячи россиян устремились на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Особенно популярным направлением стал Дубай, который буквально заполнился туристами из России. Пляжи эмирата стали напоминать курортный юг страны в разгар сезона – только с небоскребами и пальмами, отмечают СМИ.

Однако, как сообщает РБК, на побережье Оманского залива в эмирате Фуджейра купание также стало невозможным из-за разлива нефти. Туристы жалуются на резкий запах топлива, и некоторые приняли решение прервать отпуск досрочно.

«К сожалению, на Фуджейре это не единичный случай, разлив нефти там происходит практически каждый сезон. Думаю, сейчас произошла более глобальная утечка нефти», – рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly, эксперт Российского союза туриндустрии Любовь Воронина.

По словам туроператоров, отдыхающих переселяют в другие регионы, в том числе в Дубай и Шарджу. Власти обещают устранить последствия в ближайшие дни.

Позже стало известно, что причиной выброса мазута на побережье ОАЭ оказалась протечка нефтеналивных установок при заполнении танкера в порту, который находится в пяти километрах от суши, передает Mash.

Дополнительные трудности возникли и в связи с местными правилами. По сообщениям туристов, полиция выгнала россиян с пляжа в Кальбе (эмират Шарджа) за появление в открытых купальниках, отмечает издание. Некоторые отдыхающие получили штрафы. Местные законы требуют более скромной одежды на общественных пляжах, но, как заявляют туристы, их об этом заранее не предупреждали.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 323, комментариев: 0
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