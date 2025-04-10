На ЦКАД стартовало беспилотное грузовое движение

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) стартовали беспилотные грузоперевозки. Это один из этапов масштабного проекта по внедрению автономного транспорта в логистику страны. Ранее беспилотные фуры уже начали курсировать по трассе М-11, а в следующем году ожидается запуск и на М-12, рассказали в Минтрансе РФ.

«Запуск беспилотных грузоперевозок по ЦКАД – это важный шаг к повышению эффективности логистики в России. Мы уже успешно реализовали проекты на трассе М-11, где беспилотные грузовики позволили сократить время доставки между Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь мы запускаем беспилотное движение на ЦКАД, и готовимся это сделать на М-12 в следующем году, что позволит еще больше сократить время доставки и повысить безопасность перевозок. Крупные компании уже активно используют эту технологию, понимая ее потенциал для оптимизации затрат и ускорения доставки. К концу 2025 года мы ожидаем, что беспилотный автопарк достигнет рекордных показателей: более 10 млн км пробега и порядка 1,5 млн м³ перевезенных грузов», – отметил первый заместитель Министра транспорта Валентин Иванов.

Запуск беспилотников на ЦКАД сократит время доставки грузов, снизит расходы на топливо и обслуживание на 10-14%, а также разгрузит рынок труда − часть водителей смогут перейти на другие направления, считают в министерстве. Автономные грузовики показывают среднюю скорость движения на 11% выше, чем обычные, и движутся со скоростью до 90 км/ч.

Как сообщает Минтранс, система «Свободный поток», установленная на ЦКАД, упрощает проезд беспилотников: трасса не оборудована шлагбаумами, что позволяет не снижать скорость при въезде. Уже установлено более 250 видеокамер и около 300 датчиков, обеспечивающих контроль ситуации на дороге и безопасность движения.

К марту 2025 года на М-11 будут работать 93 беспилотных грузовика, а общая протяженность «умных» дорог в России к 2030 году достигнет почти 20 тысяч километров. Среди участников проекта − КамАЗ, Navio, логистические операторы «Магнит», Х5, Wildberries и другие крупные компании.