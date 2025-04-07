Тюменский межвузовский кампус ищет партнеров в Узбекистане для совместных исследований

Делегация Тюменской области, в составе представителей ТюмГУ и ТИУ, провела презентацию будущего межвузовского кампуса в Республике Узбекистан и обсудила перспективы сотрудничества с крупными индустриями и технологическими университетами страны.

Состоялась серия переговоров с представителями министерств энергетики, высшего образования, науки и инноваций, а также Академии наук Республики Узбекистан, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

– Ключевым направлением сотрудничества станет разработка механизмов для решения конкретных технологических задач, стоящих перед индустриями Узбекистана. Межвузовская кооперация будет сфокусирована, прежде всего, на проведении совместных прикладных исследований, – отметил начальник управления развития образовательной среды департамента образования и науки Тюменской области Даниил Павлович.

Узбекская сторона проявила заинтересованность в реализации совместных научно-технологических проектов в таких областях, как нефтегазовая отрасль, нефтехимия и агробиотехнологии.

Межуниверситетский кампус в Тюмени строится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети». Ранее кампус презентовали в Индии.