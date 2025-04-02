Тюменские педагоги повысят квалификацию при поддержке московского вуза

Правительство Тюменской области и Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и и.о. ректора вуза Валерий Ворона, сообщает информационный центр правительства региона. Первые мастер-классы пройдут уже в мае.

Соглашение предполагает формирование деловых контактов, развитие культурных связей и научно-технологического обмена, методического сотрудничества и установления основ взаимодействия в области культуры и искусства.

– Для нас большая честь сотрудничать с профессионалами, с уникальными музыкантами, которые работают в институте, и прикоснуться к программам, которые уже созданы, и будут создаваться. Для региона важно, чтобы культурное сообщество знало и видело, что мы не только радуемся успехам, которые уже есть, но и смотрим в будущее, – отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Сотрудничество будет реализовываться в сфере повышения уровня профессиональных компетенций работников учреждений образования и культуры Тюменской области, а также обучающихся по творческим направлениям в учебных заведениях региона, проведения соответствующих мастер-классов и курсов повышения квалификации.