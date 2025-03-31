В России вспышку «неизвестного вируса» объяснили микоплазменной инфекцией

В условиях распространения вирусного заболевания, вызывающего кровавый кашель, необходимо соблюдать меры предосторожности – носить маски, избегать скоплений людей и усилить личную гигиену. Об этом aif.ru сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости. Третье, стараться избегать больших скоплений людей, потому что вирус передается от человека к человеку самым эффективным образом - воздушно-капельным путем. Также надо усилить все те методы санитарной гигиены, о которых нас учили, начиная со школьной скамьи», – заявил вирусолог.

Между тем, Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, что оснований для паники нет: по предварительным данным, речь идет не о новом неизвестном вирусе, а о микоплазменной пневмонии – заболевании, вызываемом микоплазмами, с которыми медики уже знакомы.

Напоминаем, эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее заявил, что информация о новом вирусе, вызывающем лихорадку и кашель с кровью, требует проверки и не должна становиться поводом для паники.