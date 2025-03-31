В России вспышку «неизвестного вируса» объяснили микоплазменной инфекцией

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742189999"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965942"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=L/Me44BqLQNuJLOKgeoWGUNK7sAY2ZAIGtxZnuer9ybhDJfmUYRc2kiZp1sPIaBVteA/QZLPcQzVvNa69jGs7HBvJbpK1nZ3I0l4wOc0ntq57AHxSgs7yBAwUTqhL06G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=L/Me44BqLQNuJLOKgeoWGUNK7sAY2ZAIGtxZnuer9ybhDJfmUYRc2kiZp1sPIaBVteA/QZLPcQzVvNa69jGs7HBvJbpK1nZ3I0l4wOc0ntq57AHxSgs7yBAwUTqhL06G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "cb4e1d95f78195b955326077de413148.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:39:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742190020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965962"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yq1kJnd1UMrPzofa4H9t5D8hPklzW6xfyQEdwonQniRA8EmgmRNmDgudtWm1PIuy7EuNDN8sGOff+M/Hv4lXWHYYMz68KvgTJ6xLuvsN4RTDzKLkCy78iagAXQcmkpcm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yq1kJnd1UMrPzofa4H9t5D8hPklzW6xfyQEdwonQniRA8EmgmRNmDgudtWm1PIuy7EuNDN8sGOff+M/Hv4lXWHYYMz68KvgTJ6xLuvsN4RTDzKLkCy78iagAXQcmkpcm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "057f491f5220f0e880e10ebbb5c93dee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:40:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742190020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965962"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yq1kJnd1UMrPzofa4H9t5D8hPklzW6xfyQEdwonQniRA8EmgmRNmDgudtWm1PIuy7EuNDN8sGOff+M/Hv4lXWHYYMz68KvgTJ6xLuvsN4RTDzKLkCy78iagAXQcmkpcm"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yq1kJnd1UMrPzofa4H9t5D8hPklzW6xfyQEdwonQniRA8EmgmRNmDgudtWm1PIuy7EuNDN8sGOff+M/Hv4lXWHYYMz68KvgTJ6xLuvsN4RTDzKLkCy78iagAXQcmkpcm"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "057f491f5220f0e880e10ebbb5c93dee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:40:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742189999"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965942"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=L/Me44BqLQNuJLOKgeoWGUNK7sAY2ZAIGtxZnuer9ybhDJfmUYRc2kiZp1sPIaBVteA/QZLPcQzVvNa69jGs7HBvJbpK1nZ3I0l4wOc0ntq57AHxSgs7yBAwUTqhL06G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=L/Me44BqLQNuJLOKgeoWGUNK7sAY2ZAIGtxZnuer9ybhDJfmUYRc2kiZp1sPIaBVteA/QZLPcQzVvNa69jGs7HBvJbpK1nZ3I0l4wOc0ntq57AHxSgs7yBAwUTqhL06G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "cb4e1d95f78195b955326077de413148.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:39:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  85,4963   EUR  92,4276  

Новости

Больше новостей
У вас за последний год ощущение счастья:
Комментировать
0
Ваше отношение к возрасту западных компаний на российский рынок?
Комментировать
0
Вас беспокоит ваше облысение?
Комментировать
0
Больше опросов

Неизвестный вирус, вызывающий кровавый кашель, оказался микоплазменной пневмонией

В России вспышку «неизвестного вируса» объяснили микоплазменной инфекцией

Неизвестный вирус, вызывающий кровавый кашель, оказался микоплазменной пневмонией
Фото: pixabay

В условиях распространения вирусного заболевания, вызывающего кровавый кашель, необходимо соблюдать меры предосторожности – носить маски, избегать скоплений людей и усилить личную гигиену. Об этом aif.ru сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости. Третье, стараться избегать больших скоплений людей, потому что вирус передается от человека к человеку самым эффективным образом - воздушно-капельным путем. Также надо усилить все те методы санитарной гигиены, о которых нас учили, начиная со школьной скамьи», – заявил вирусолог.

Между тем, Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, что оснований для паники нет: по предварительным данным, речь идет не о новом неизвестном вирусе, а о микоплазменной пневмонии – заболевании, вызываемом микоплазмами, с которыми медики уже знакомы.

Напоминаем, эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее заявил, что информация о новом вирусе, вызывающем лихорадку и кашель с кровью, требует проверки и не должна становиться поводом для паники.


нравится (0) не нравится (2)
31 марта в 17:33, просмотров: 305, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#370 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742756448"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965997"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=wesEmlf2au/LlhYzJqU3HfBmtwvRiYnrqtgsrsVLqwjO4uZVnZEAveD+x5aZAXujGFIjE95SZASR65oJGlHzAFBdbLB7bnk83UV22H9fMWmhULzTJtuta2jnkoVc/KUO1gCkdvmGuc/ltOoMtcZMUQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=wesEmlf2au/LlhYzJqU3HfBmtwvRiYnrqtgsrsVLqwjO4uZVnZEAveD+x5aZAXujGFIjE95SZASR65oJGlHzAFBdbLB7bnk83UV22H9fMWmhULzTJtuta2jnkoVc/KUO1gCkdvmGuc/ltOoMtcZMUQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a556fc4c43f963d3fe4949dff3154220.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdd7bCG"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(59) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:2SDnjdd7bCG"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-24 00:00:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:57"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#370 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742756448"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965997"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=wesEmlf2au/LlhYzJqU3HfBmtwvRiYnrqtgsrsVLqwjO4uZVnZEAveD+x5aZAXujGFIjE95SZASR65oJGlHzAFBdbLB7bnk83UV22H9fMWmhULzTJtuta2jnkoVc/KUO1gCkdvmGuc/ltOoMtcZMUQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=wesEmlf2au/LlhYzJqU3HfBmtwvRiYnrqtgsrsVLqwjO4uZVnZEAveD+x5aZAXujGFIjE95SZASR65oJGlHzAFBdbLB7bnk83UV22H9fMWmhULzTJtuta2jnkoVc/KUO1gCkdvmGuc/ltOoMtcZMUQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a556fc4c43f963d3fe4949dff3154220.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdd7bCG"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(59) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:2SDnjdd7bCG"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-24 00:00:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:57"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#370 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742756448"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965997"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=wesEmlf2au/LlhYzJqU3HfBmtwvRiYnrqtgsrsVLqwjO4uZVnZEAveD+x5aZAXujGFIjE95SZASR65oJGlHzAFBdbLB7bnk83UV22H9fMWmhULzTJtuta2jnkoVc/KUO1gCkdvmGuc/ltOoMtcZMUQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=wesEmlf2au/LlhYzJqU3HfBmtwvRiYnrqtgsrsVLqwjO4uZVnZEAveD+x5aZAXujGFIjE95SZASR65oJGlHzAFBdbLB7bnk83UV22H9fMWmhULzTJtuta2jnkoVc/KUO1gCkdvmGuc/ltOoMtcZMUQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a556fc4c43f963d3fe4949dff3154220.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdd7bCG"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(59) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:2SDnjdd7bCG"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-24 00:00:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:57"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:2SDnjdd7bCG реклама на siapress.ru
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:2SDnjdd7bCG реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Жилье стало недоступным: ипотечный кризис в ХМАО достиг дна 555
  2. Итоги «серого кардинальства» Алексея Шипилова 376
  3. ​В Сургуте продолжается работа по кадастровому учету микрорайонов. Объясняем, зачем это нужно 363
  4. ​Александр Моор призвал тюменских общественников активно включиться в подготовку к 80-летию Победы 358
  5. ​Заслуженная артистка Екатерина Мечетина не приедет на «Зеленый шум» в Сургуте по состоянию здоровья 356
  6. ​Нарушал правила − отправился в колонию: жителю Урая ужесточили наказание за кражу 323
  7. В Ханты-Мансийске начинающий водитель сбил велосипедиста 323
  8. ​История на банке: в Сургуте продают чай «Нижневартовск» // ФОТОФАКТ 320
  9. ​Мужчины в пять раз чаще женщин становятся участниками ДТП в России − МВД 320
  10. ​В Сургуте с начала года произошло почти 90 пожаров: есть погибшие 314
  1. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 4561
  2. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 2704
  3. ​В Сургутском районе появился новый туристический маршрут 2314
  4. ​Сергей Рыжиков из Нижневартовска готовится к полету на МКС: Роскосмос показал кадры подготовки экипажа 2185
  5. ​Долой одноэтажные дома: рядом с СурГУ могут построить несколько многоэтажек 1929
  6. ​Юрий Валгушкин: жителям Сургута нужно избавляться от автомобилей 1789
  7. ​Рядом с университетом Сургута предложили построить школу и два детских сада 1533
  8. ​Тюменская и Нижегородская области укрепляют сотрудничество для привлечения инвестиций и развития бизнеса 1502
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 марта? // АФИША 1416
  10. В России предложили ввести запрет на покупку квартиры за наличные 1367
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 18468
  2. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 4561
  3. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 4067
  4. Как построить планетарий из бани 3328
  5. ​Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось 3068
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 2946
  7. Молодежь уезжает из Сургута, потому что нет мест притяжения 2816
  8. Из Нижневартовска в Пермь запустят прямые авиарейсы 2810
  9. ​Свое дело: в ХМАО продают готовый бизнес // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2793
  10. ​В Сургуте разгорелся очередной скандал из-за строительства спортзала на улице Дзержинского 2760

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика