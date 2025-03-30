Роспотребнадзор проверит сообщения о неизвестном вирусе

Информация о якобы неизвестном вирусе, вызывающем лихорадку и кашель с кровью, требует проверки и не должна становиться поводом для паники. Об этом заявил ТАСС академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается. В его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. <...> Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», – отмечает специалист.

Он добавил, что озвученные симптомы могут быть связаны с другими заболеваниями, а кровь при отхаркивании – индивидуальной особенностью пациента.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что сообщения о возможных случаях заражения неизвестным вирусом взяты на контроль.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил о распространении в России вируса с тяжелыми симптомами, при этом тесты заболевших на ковид и грипп – отрицательные.