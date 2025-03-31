Михаил Мурашко поддержал предложение о повышении возраста молодежи

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддержал идею повысить возраст молодежи. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», ‒ ответил он на вопрос издания.

Издание добавило, что ранее глава Росмолодежи Григорий Гуров прикрепил к своему сообщению в соцсетях комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. Однако после Гуров уточнил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос не поднимался.

Ранее в нашем телеграм-канале мы писали о том, что люди до 45 лет официально считаются молодежью. Такие данные представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).