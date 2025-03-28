Победителей олимпиад хотят освободить от ЕГЭ и ОГЭ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» планируют внести законопроект, согласно которому победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Об этом рассказал соавтор проекта и лидер партии, депутат Сергей Миронов.

«Призовое место на олимпиаде уже говорит о глубоких знаниях и выдающихся способностях школьника. Нужно дать таким детям возможность сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов, а не тратить время и силы на ОГЭ и ЕГЭ», − заявил он.

Сейчас участники, занявшие призовые места в заключительном этапе олимпиады, освобождаются лишь от экзамена по профильному предмету. Законопроект предлагает полностью освободить таких школьников от прохождения государственной итоговой аттестации.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала завершить дискуссии о возможной отмене ЕГЭ и сосредоточиться на его доработке.