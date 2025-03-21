Паводок в Тюменской области ожидается в середине апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в селе Казанское – глава региона оценивает подготовку к паводку. Именно этот населенный пункт в прошлом году первым встретит большую воду.

– На реке Ишим, напомню, уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Допускаем, в том числе, повторение ситуации прошлой весны – самый неблагоприятный сценарий. Чтобы защитить село, в прошлом году мы на 650 метров увеличили длину существующих гидротехнических сооружений, построили противопаводковую земляную насыпь длиной 130 метров. По предварительным прогнозам, паводок придёт сюда к середине апреля, – рассказал губернатор в личном телеграм-канале.

Напомним, что в Тюменской области идет масштабная работа по подготовке ко встрече со стихией. Проводятся учения, укрепляются дамбы, принимаются меры для помощи людям.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал другим регионам страны изучить и использовать опыт Тюменской области по заблаговременной эвакуации ценного имущества из домов, попадающих в зоны подтопления, для минимизации ущерба для населения.