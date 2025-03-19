Пропавшего спортивного журналиста Круглова нашли в Тюмени живым и нетрезвым

Спортивного журналиста «РБ Спорт» Александра Круглова, пропавшего в Тюмени 12 марта, нашли живым. Об этом сообщила пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Более двух суток поисков. Круглосуточная проверка всех поступающих свидетельств. Тщательный анализ каждой детали, каждой крупицы информации, чтобы определить возможное местонахождение пропавшего. Александр Круглов найден, жив», ‒ указали в сообщении.

Спортивного журналиста нашли в состоянии алкогольного опьянения в гостинице Тюмени, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Он был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице. Администратор увидел его и решил включить телефон, чтобы сообщить родным. Вызвали полицию и скорую помощь», ‒ сообщил изданию источник.

Позже сам Александр Круглов подтвердил изданию RT, что был в запое. Об этом он сказал кратко: «Сейчас отхожу».