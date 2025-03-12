Как продвигается строительство межвузовского кампуса в Тюмени

В Тюменской области продолжается строительство межвузовского кампуса мирового уровня в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В 2024 году была проведена масштабная подготовка площадки, включающая завоз более миллиона кубических метров грунта.

В 2025 году планируется завершить работы по берегоукреплению со стороны озера Круглого и строительство дамбы со стороны реки Туры. Концессионер уже приступил к строительству первого из десяти запланированных объектов – гостиницы для преподавателей. В дальнейшем предстоит разработка проектной документации и строительство остальных девяти объектов.

По инициативе Строительно-индустриального кластера состоялась закупочная сессия в Тюменском технопарке, на которую были приглашены производители отделочных материалов, фасадных конструкций, железобетонных изделий, кабельной продукции и мебели из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска и Москвы. Целью сессии стало обсуждение системы закупок, перспективных проектов и возможностей для тюменских компаний участвовать в строительстве кампуса.

Начальник Управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области Ольга Кушнир отметила, что для властей региона очень важно привлечь именно тюменских производителей к строительству кампуса, так как это обеспечивает минимум логистических затрат. При этом будут учитываться и другие параметры, такие как цена, качество и сроки поставки.

По данным концессионера, уже сейчас более 30% используемых материалов при строительстве гостиницы – это материалы, произведенные в Тюменской области.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что при создании Межуниверситетского кампуса в областной столице необходимо ориентироваться на самые лучшие мировые результаты.