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Россиян хотят перевести на 30-часовую рабочую неделю

В Госдуме обсуждают сокращение рабочей недели для россиян

Россиян хотят перевести на 30-часовую рабочую неделю
Фото: freepik

Фракция КПРФ внесла в Госдуму новый проект Трудового кодекса, в котором предложила перевести россиян на 30-часовую рабочую неделю. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Развитие технологий создает все условия для роста производительности труда. Идет роботизация, развиваются системы искусственного интеллекта. Поэтому мы убеждены, что рабочее время современного человека может и должно быть сокращено, чтобы он получил больше времени для отдыха, общения с родными и друзьями, интеллектуального и физического развития», – заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ Юрий Афонин.

Он также дополнил, что некоторым работникам на производстве все равно придется работать более 30 часов в неделю, но в случае изменений в Трудовом кодексе им должны будут оплачивать сверхурочные.


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10 марта в 15:00, просмотров: 817, комментариев: 0
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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  }
}
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