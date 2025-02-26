16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,6318   EUR  90,9403  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?

Да, Газманов это заслуживает 3.6%

Нет, Газманову надо заплатить от бюджета гораздо меньше 13.3%

Нет, Газманов должен зарабатывать коммерческим образом 80.7%

Не знаю 2.4%

Всего голосов: 166

Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?

Да 48.2%

Нет 43.2%

Не знаю 8.6%

Всего голосов: 139

Комментировать
0
Больше опросов

Мошенники ловят доверчивых людей на форумах в интернете – инструкция, как не стать жертвой обмана

Телефонные аферисты маскируются под экспертов на тематических форумах в интернете

Мошенники ловят доверчивых людей на форумах в интернете – инструкция, как не стать жертвой обмана
Фото: freepik

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана – теперь они используют форумы, где пользователи обсуждают, как защититься от аферистов. Об этом сообщает ВТБ, передает РБК.

Схема выглядит так: после звонков мошенников жертва начинает искать в интернете информацию о том, как избежать подобных атак. Она заходит на тематические форумы и читает комментарии. Среди них могут оказаться сообщения от самих злоумышленников. Они утверждают, что человек действительно столкнулся с мошенниками и ему нужно срочно «спасти» свои деньги. В итоге, следуя их инструкциям, пользователь сам переводит средства на подставные счета.

В ВТБ призвали «включать голову», критично относиться к подобным ситуациям и помнить, что деньги остаются в безопасности только на банковском счете владельца.

Как не попасться на уловку – инструкция от siapress.ru

  • Не доверяйте случайным советам на форумах – мошенники могут выдавать себя за экспертов.
  • Не переводите деньги «для защиты» – банки не предлагают таких операций.
  • Ставьте под сомнение любые слова случайных людей, которые вам звонят. Проверяйте информацию только у официальных источников – на сайте банка или через горячую линию.
  • Игнорируйте угрозы и срочные требования – мошенники часто давят на страх и спешку.
  • Не передавайте личные данные и коды из SMS – сотрудники банка никогда их не запрашивают.
  • Прочитайте нашу большую статью о телефонных и не только мошенниках. В ней мы рассказали о популярных способах обмана, методах защиты, взяли комментарий эксперта-психолога и опубликовали диалоги жертв с мошенниками.

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:20, просмотров: 123, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школьников Сургута отправляют на дистант из-за всплеска ОРВИ 576
  2. ​В Сургуте 38 предпринимателей нарушили правила уборки снега 478
  3. ​Тюменская область усиливает защиту объектов ТЭК 470
  4. Сургутские родители пожаловались на волосы и пластик в школьной еде 443
  5. В России ввели новые дорожные знаки 441
  6. ​В Тюмени обсудят особенности строительства быстровозводимых зданий в условиях Западной Сибири 397
  7. ​В Ишиме при поддержке правительства региона создают новый МРТ-центр 393
  8. ​Перевозка школьников обойдется бюджету Сургута в 137 миллионов рублей 385
  9. ​В Тюменской области нарастят объемы газификации 384
  10. ​Тюменская область сокращает время обнаружения пожаров и оптимизирует работу школ 367
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11001
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 2858
  3. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2415
  4. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 2154
  5. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 2043
  6. ​Сургут отмечает день рождения 1597
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1543
  8. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1498
  9. ​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным 1477
  10. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1474
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11001
  2. Прекратите кормить мошенников! 7137
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 4038
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3953
  5. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3680
  6. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3523
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3386
  8. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3291
  9. ​Зачем Сургуту скверы 3188
  10. ​В России владельцам старых автомобилей грозят новые штрафы 3036

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика