Отечественные производители колы формируют альянс против возвращения Coca-Cola и Pepsi

Не все оказались рады новостью о возвращении на российский рынок западных брендов. Производители отечественной колы готовы сражаться против Coca-Cola и Pepsi − с помощью быстрых поставок, снижения цен и дополнительных бонусов для магазинов, передает SHOT.

«У нас страна − не проходной двор! Один раз вышел − больше не зайдешь!» − высказался глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.

По словам источника из крупной сети общепита, часть заводов, сейчас выпускающих «новую колу», ранее производила «старую колу». Вернуться к прежнему формату можно за пару дней, достаточно заменить бутылки и этикетки при следующей поставке.

Ранее стало известно, что McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию.