Американские компании могут первыми возобновить работу в России

Западные бренды могут снова появиться на российском рынке, и первыми, по мнению экспертов, вернутся американские компании. Среди них — McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo, Apple, а также Microsoft, Nike и Ford, рассказал aif.ru политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Процесс возвращения западных бизнесов в Россию будет растянут по времени, причем, полагаю самым важным фактором станет степень лояльности Вашингтону тех стран, где находятся штаб-квартиры компаний-возвращенцев. Проще говоря, первыми вернутся американские бизнесы и бренды, такие как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры. Кстати, в США уже сформирован список российских банков, которые в первоочередном порядке подключат к SWIFT, а значит, заработают платежные системы Visa и MasterCard. Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's», – рассказал эксперт.

Компании из Южной Европы — Италии, Испании, Греции, Хорватии — также могут оперативно вернуться, что приведет к возобновлению поставок качественной одежды, косметики и продуктов питания.

По словам политолога, Германия заинтересована в восстановлении экономических связей, особенно в условиях кризиса. Если политические силы, ориентированные на Дональда Трампа, укрепят позиции, в России снова появятся немецкие автомобили, бытовая техника и бренды Adidas, Puma, Hugo Boss.

Опередить европейцев могут компании из Южной Кореи и Японии. Среди тех, кто, вероятно, постарается вернуться как можно быстрее, называют Uniqlo, серьезно потерявший из-за ухода с российского рынка, отмечает Сипров.

А вот британские, скандинавские и прибалтийские компании, скорее всего, останутся в стороне. Эксперт предполагает, что товары Unilever, пиво Carlsberg и грузовые контейнеры Maersk российским потребителям придется ждать дольше всего.