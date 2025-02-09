Ученые назвали завтрак, который может привести к раку

Неправильный завтрак может не только не заряжать энергией, но и стать причиной набора лишнего веса, ухудшения обмена веществ, а также повысить риски развития опасных заболеваний. Об этом сообщает Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо. При этом одними из самых вредных вариантов утреннего питания являются пончики и бутерброды с колбасой.

«Если вы обычно едите на завтрак хлебные изделия с колбасой, вы также потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака», – рассказал научный сотрудник отдела питания Кливлендской клиники в Огайо Кейт Паттон.

В рамках исследования было выявлено, что колбаса может содержать более 1 000 мг натрия, а хлеб – еще больше. Эксперты рекомендуют не превышать суточную норму потребления натрия, которая составляет 2 400 мг (или шесть граммов соли).

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