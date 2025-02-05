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​Мишустин: заявки на распоряжение маткапиталом будут обрабатываться до пяти дней

В России обработку заявок на распоряжение маткапиталом сократят до пяти рабочих дней

​Мишустин: заявки на распоряжение маткапиталом будут обрабатываться до пяти дней
Фото: kremlin.ru

Россиянам сократят сроки обработки заявлений на распоряжение маткапиталом. Время реагирования ведомств на запрос горожан уменьшат вдвое, до пяти рабочих дней, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«Чтобы осуществить собственные планы, семьи должны оперативно получать такие финансы. Для этого важно сократить сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом. Мы соответствующий вопрос сегодня рассмотрим. <…> Время реагирования ведомств на запросы граждан по маткапиталу уменьшатся вдвое, с десяти до пяти рабочих дней», ‒ сказал глава кабмина.

По его словам, благодаря уменьшенному сроку родители смогут быстрее воспользоваться государственной поддержкой и решить свои первоочередные задачи.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 19, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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            [0]=>
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    }
  }
}
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