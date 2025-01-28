У российских водителей могут отобрать машины из параллельного импорта

Федеральная таможенная служба (ФТС) России начала массово проверять автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Дело в том, что стоимость этих машин занижалась в инвойсах, что позволяло владельцам экономить значительные суммы при таможенном оформлении, сообщил автокриминалист Максим Шелков в разговоре с РБК Autonews.ru.

По словам Максима Шелкова, сумма начисленной ФТС недоимки зависит от того, насколько сильно был занижен инвойс и какие документы были сфальсифицированы.

«Средняя сумма доплаты, по последней информации, это 300-400 тыс. руб. Проверить, какие документы и инвойсы были предоставлены, покупатель, даже сейчас приобретая машину по параллельному импорту, не может. Эта информация есть, но она есть в архиве Федеральной таможенной службы. Ее не выдают по первому требованию, поэтому, к большому сожалению, это просто темное пятно, которое может всплыть. Это большая проблема, которую конечный покупатель будет ощущать на себе», – указал Шелков.

При недоплате таможенных пошлин, владельцам нужно будет погасить задолженность, иначе ФТС может аннулировать электронный паспорт автомобиля, что приведёт к автоматическому прекращению регистрации машины в ГИБДД.