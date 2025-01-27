Мошенники стали использовать «секретные чаты» в Telegram для обмана россиян

В России мошенники, представляясь сотрудниками сервиса поддержки Telegram, создают «секретные чаты» и обманывают пользователей. Злоумышленники отправляют туда сообщения с фишинговыми ссылками, чтобы получить доступ к аккаунтам жертв, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова корреспонденту РИА Новости.

«Пользователи начали сообщать о том, что им поступают сообщения якобы от сервиса поддержки Telegram. Чат, который создают лжепомощники, обычно секретный: его нельзя удалить, в ряде случаев не выходит сделать скриншот или переслать послание модератору. Не получится переслать сообщение из секретного чата другому человеку», ‒ сказала Алла Храпунова.

Так, мошенники рассказывают пользователю в «секретном чате» о том, что поступил запрос на удаление учетной записи, а для отмены запроса нужно перейти по ссылке.

«Ссылка от «поддержки» фишинговая: введя логин и пароль от своего аккаунта, жертва самостоятельно передает доступ к нему злоумышленникам. В их распоряжении окажутся список контактов, личные данные, фото, видео, аудио сообщения. Все это в дальнейшем будет использовано мошенниками для обмана как самой жертвы через другие форматы, так и его близких и знакомых», ‒ отметила эксперт.

По словам Аллы Храпуновой, у настоящего сервиса поддержки Telegram такое же имя, как и у мессенджера, а также рядом с названием стоит верифицированный знак ‒ синяя галочка.