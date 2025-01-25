Пенсионерка из Подольска умерла от травли тараканов соседями

В Подольске полиция выясняет обстоятельства загадочной смерти пенсионерки и ее кошки. Женщина скончалась после того, как ее соседи травили в квартире тараканов, сообщает РЕН ТВ.

«Химические пары проникли в эту квартиру через вентиляцию из другого подъезда. Система соединяет весь дом. По одной из версий, причиной смерти хозяйки стало отравление от смеси против тараканов, с которыми жильцы боролись с момента переезда. Теперь следователям предстоит выяснить, чем именно травили паразитов и из-за чего на самом деле умерла хозяйка вместе со своим домашним питомцем», – указали в сообщении.

Инцидент произошел четырьмя месяцами ранее. Женщина почувствовала себя плохо, вызвала скорую помощь. Тогда врачи диагностировали пищевое отравление, спасли пенсионерку, а вот ее кошку – нет.

«Буланова пошла на поправку, даже завела нового питомца. На днях состояние ухудшилось. Симптомы были похожие. Через несколько минут плохо стало и сожителю Татьяны. Одна из версий – они отравились ядовитыми парами средства от тараканов. Соседи травили в квартире насекомых», – добавили в сообщении.

Причина смерти пенсионерки – сердечная недостаточность и цирроз печени, вызванные отравлением неустановленным химическим веществом. Накануне, 23 января, следственный отдел по городу Подольск по факту причинения смерти по неосторожности возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ, передает издание «Московский Комсомолец».