Страховые пенсии проиндексируют на 9,5 процента задним числом – с 1 января 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3 процента, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно: по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – отметил он.

Напоминаем, что большинство читателей siapress.ru считают, что инфляция в России выше 9,5%