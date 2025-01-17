Большинство читателей siapress.ru считают, что инфляция в России выше 9,5%

Годовая инфляция в России в декабре 2024 года составила 9,5%, хотя в ноябре была 8,88%. За месяц потребительские цены выросли на 1,32%, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей в телеграм-канале, чтобы узнать, действительно ли инфляция составила 9,5%.

В настоящий момент проголосовали 62 человека. Их мнения разделились следующим образом:

Да, похоже на правду – 15%;

Нет, инфляция выше – 79%;

Нет, инфляция ниже – 0%.

Не знаю – 6%

Большее число участников (79%) указали, что инфляция выше, чем 9,5%. С тем, что этот процент справедливый – согласилось 15% читателей. И лишь 6% опрошенных воздержались от ответа, выбрав ответ «Не знаю». За вариант «Нет, инфляция ниже» никто не проголосовал.

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