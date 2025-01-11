После крушения танкеров в Черном море погибли около 60 дельфинов

Примерно 60 погибших дельфинов обнаружили в Краснодарском крае. Их смерть может быть связана с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Черном море, сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в разговоре с ТАСС.

«Количество погибших [дельфинов] увеличивается, [обнаружено] около 60 погибших [млекопитающих] после разлива мазута», – сказала она.

По предварительным данным, состояние тел дельфинов может свидетельствовать о том, что основная часть млекопитающих погибла в первые десять дней после ЧП с танкерами.

По словам Татьяны Белей, погибших дельфинов нашли в Анапе, Новороссийске, Геленджике, несколько найдены в Туапсинском районе, а один – в Сочи.