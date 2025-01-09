Продажи автомобилей в России в 2025 году могут снизиться

В 2025 году российский автомобильный рынок может сократиться на 20% при сохранении текущей экономической ситуации. Об этом заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто «Известиям».

«Думаю, что рынок сократится не менее чем на 20%. Наиболее реалистичный сценарий − это 1,2-1,25 млн автомобилей. И это при условии, что не будет каких-то серьезных потрясений, вроде резкого обвала рубля или других негативных экономических факторов. В противном случае рынок может снизиться и до 1 млн проданных машин», − заявил эксперт.

Согласно оптимистическому сценарию, продажи останутся на уровне прошлого года − около 1,6 миллиона автомобилей. Однако более вероятным считается снижение до 1,43 миллиона машин, что составит 10% падения.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков добавляет, что рынок продолжат сдерживать такие факторы, как инфляция, высокая ключевая ставка и увеличение утилизационного сбора.

Напоминаем, ранее в России вступило в силу постановление об увеличении утильсбора на иномарки. С 1 января 2025 года нововведение существенно изменило рынок импорта машин, особенно для легковых автомобилей с большим объемом двигателя, гибридов и электромобилей.