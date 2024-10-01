В России вступило в силу постановление об увеличении утильсбора на иномарки

С 1 октября в России начали действовать значительно повышенные ставки утилизационного сбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Она выросла на 70-85%, затем будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого следующего года.

Основная цель нововведения − стимулирование иностранных производителей, в частности из Китая, к открытию заводов в РФ. Однако эксперты сомневаются в эффективности такой меры. Представители автокомпаний из КНР, скорее всего, будут просто увеличивать цены, сообщает «Газета.Ru».

«Поэтапное повышение утилизационного сбора станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями. Эти шаги позитивно скажутся на развитии отечественного автопрома и смежных отраслей промышленности, а также предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства», − передает заявление «АвтоВАЗа» издание.

В первую очередь повышение затронуло машины с объемом двигателей 1-2 литра, где сбор вырос с 300,6 тыс рублей до 556 тыс рублей. Наиболее ощутимое увеличение коснулось автомобилей с двигателями объемом более 2 литров − теперь этот сбор достигает до 2,3 млн рублей. Он вырос в 1,8 раза.

Повышение утильсбора неизбежно приведет к росту цен на автомобили, утверждают эксперты. Уже к концу года ожидается увеличение стоимости машин на 20%. Особенно это коснется китайских автомобилей, которые занимают значительную долю на российском рынке. Также это затронет услуги и товары, связанные с транспортом.

«Понятно, что доступность целого ряда китайских автомобилей резко снизится. И это повлечет за собой рост доли «АвтоВАЗа» и сокращение выбора для россиян. Для «АвтоВАЗа» это также уничтожение позиций конкурентов. Соответственно, более выигравших я не вижу, потому что все цели правительства по локализации — я не уверен, что они будут достигнуты за счет увеличения утильсбора. Китайцы и раньше не стремились на наш рынок, не заходили на наши заводы, расталкивая друг друга локтями, и сейчас они будут просто продавать дороже», − подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

Ранее сообщалось, что в части импорта изменения не коснутся физлиц, которые хотят самостоятельно привезти в Россию автомобиль с объемом двигателя до трех литров для личного пользования и соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.