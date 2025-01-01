Эксперты Роскачества дали советы по защите смартфонов в морозы

В зимний период производительность смартфонов может значительно ухудшаться из-за низких температур. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, как минимизировать негативное влияние холода на устройства и продлить срок их службы.

Смартфоны и планшеты оптимально работают при плюсовой температуре. На морозе их процессоры замедляют работу, что вызывает снижение производительности и задержки. Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в большинстве современных гаджетов, теряют емкость при низких температурах, из-за чего устройства быстрее разряжаются и могут внезапно выключаться.

Кроме того, холод делает гаджеты более уязвимыми: экран и внутренние компоненты могут треснуть даже при легком ударе или падении.

Рекомендации экспертов

Минимизируйте использование на морозе. Уменьшите контакт смартфона с холодным воздухом, носите устройство во внутреннем кармане одежды или ближе к телу, чтобы поддерживать оптимальную температуру.

Используйте термочехлы. Чехлы из плотной ткани, вязанные или из замши создают воздушную прослойку, которая сохраняет тепло и предохраняет устройство от переохлаждения.

Заряжаемость и экономия энергии. Перед выходом на улицу полностью зарядите устройство, включите режим энергосбережения, отключите геолокацию и закройте ненужные приложения.

Защита от резких перепадов температур. Не включайте замерзший смартфон сразу после улицы. Дайте ему постепенно нагреться до комнатной температуры, чтобы избежать образования конденсата внутри корпуса.

Используйте аксессуары. При звонках на морозе пользуйтесь Bluetooth-наушниками, чтобы минимизировать время, в течение которого смартфон находится на открытом воздухе.

«В холодное время года будьте так же внимательны к своим гаджетам, как и летом. Перепады температур негативно сказываются на их работе. Чтобы ваш телефон дольше работал на морозе, полностью зарядите его перед выходом и включите режим энергосбережения», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить работоспособность гаджетов и избежать дорогостоящих ремонтов.