Экологи изучают гибель дельфинов на побережье Черного моря

На побережье Краснодарского края экологи зафиксировали гибель 10 дельфинов, причиной которой, возможно, стал разлив нефтепродуктов в Черном море после крушения танкеров. Об этом ТАСС сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

«Всего с 15 декабря 2024 года, с момента ЧС, по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута», − отметила спикер.

Особое внимание привлек случай массового выброса мертвых дельфинов на пляже Алексино в Новороссийске, который находится в 60-70 километрах от зоны разлива. На берегу обнаружили шесть тел, еще двух – в воде. Экологи не нашли на них признаков отравления мазутом, но продолжают изучать возможные причины их смерти.

«На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация», – подчеркнула Татьяна Белей.

Для выяснения причин гибели дельфинов специалисты отобрали пробы для исследований. Среди возможных факторов называют острую интоксикацию парами мазута.

По словам Белей, дельфины, пострадавшие в зоне разлива, способны преодолевать большие расстояния, поэтому погибших животных могут находить далеко от места экологической катастрофы.

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